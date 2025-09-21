ЗАРЕЖДАНЕ...
|На едва 47 години почина легендарен мениджър на Ливърпул
Беърд изведе Ливърпул до две поредни титли в Световната Суперлига през 2013 и 2014 г.
Той се завърна за втори период в клуба през 2021 г., но беше уволнен през февруари тази година.
В изявление Ливърпул отдаде почит на "изключително отдаден и успешен мениджър“. Те добавиха: "Той беше и човек с истинска почтеност и топлина, който винаги ще бъде запомнен с искрена обич от всички, с които е работил в клуба. Почивай в мир, Мат.“
След преназначаването си през 2021 г., Беърд поведе "червените“ до промоция обратно в Световната Суперлига и им помогна да завършат на седмо място при завръщането си в елита. Беърд също така ръководеше Ливърпул по време на първата им кампания в Шампионската лига.
Брат му Марк отдаде почит на "най-невероятния, грижовен човек, който беше обичан от всеки, който имаше удоволствието да се запознае с него“. "Ще те обичаме завинаги, Мат Мат“, написа той в публикация в социалните мрежи. Футболната асоциация нарече Беърд "ключова фигура“ в женския футбол, добавяйки, че "мислите ѝ са със семейството и приятелите му през този труден момент“. WSL публикува почит в X, казвайки: "Всички в WSL Football изразяват най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите и близките на Мат Беърд след новината за смъртта му. "Мат изигра ключова роля в развитието на женския футбол и ще липсва на всички, свързани с играта.“ Беърд беше назначен за мениджър на Бърнли през юни, но подаде оставка само след два месеца начело. Той имаше предишни периоди в Милуол, Лионес, Челси, Уест Хям и отбора от Националната женска футболна лига Бостън Брейкърс, както и междинен период начело на Бристол Сити.
общо новини по темата: 70
