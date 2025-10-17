На 101-годишна възраст почина Томиичи Мураяма - премиерът, който се извини за военните престъпления на Япония

© Томиичи Мураяма, който като министър-председател на Япония през 1995 г. отправи най-откровеното и трайно извинение на страната за зверствата, извършени от японските войски през Втората световна война, почина днес на 101-годишна възраст, предава The New York Times.



Той почина в болница в Оита, провинция Кюшу, съобщи Социалдемократическата партия на Оита в изявление в петък.



Мураяма остава в историята с речта си от 15 август 1995 г. - 50 години след деня, в който Япония обяви, че ще се предаде на Съединените щати.



Излъчена на живо по националната телевизия, речта му бе кратка, предпазливо формулирана и продължи под пет минути. "С дух на смирение разглеждам тези неопровержими факти от историята", заяви тогава Мураяма. "И тук отново изразявам чувствата си на дълбоко разкаяние и поднасям своето искрено извинение."



Той подчерта, че следващите поколения трябва да познават историята, защото е от ключово значение да не бъдат допускани отново същите грешки. "Нашата задача е да предадем на по-младите поколения ужасите на войната, за да не повтаряме никога грешките от нашата история."



Извинението на Мураяма се превърна в най-знаковото постижение на 18-месечния му мандат като премиер. Въпреки това изявлението му бе силно ограничено от консервативните сили в управляващата коалиция и се възприе като недостатъчно убедително в страни като Китай и Южна Корея. От друга страна, то разгневи японските националисти, които възразяваха срещу всякакви официални форми на извинение.



Японските военни престъпления често засенчват страданията, понесени от японското цивилно население по време на войната - включително масовите жертви от бомбардировките над градовете и единствените в историята атомни атаки.



Когато Мураяма излиза на политическата сцена като премиер на 30 юни 1994 г., той е бил на 70-годишна възраст и е служил над 20 години в парламента без да заема министерски пост.