The New York Times, позовавайки се на източници.
Първоначално преговорите бяха планирани да се проведат на 1 февруари в Абу Даби. Днес украинският президент обяви, че срещата се отменя за 4 и 5 февруари.
Отмяната на първата двустранна среща между Москва и Киев, която се очакваше, че ще прочете без посредничеството на САЩ, се случва само ден след като пратеникът на руския президент Кирил Дмитриев проведе среща във Флорида със специални представители на САЩ. От американска страна в срещата са участвали Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Украинската страна не е имала свой представител на тези преговори.
Подробностите от разговора не бяха официално оповестени публично. В същото време и двете страните дадоха кратки изявления.
"Срещата беше продуктивна и конструктивна“, заяви Уиткоф. Той добави, че Русия демонстрира готовността си да работи за мира в Украйна.
Дмитриев също отбеляза, че преговорите са били конструктивни.
Мирни преговори в ОАЕ
В събота, 24 януари, в Абу Даби се проведе вторият кръг от преговори между представители на Украйна, САЩ и Русия. Според съобщения в медиите, на преговорите в ОАЕ не е постигнат компромис по ключови въпроси - Донбас и разпределението на Запорожката АЕЦ.
