Сред жертвите има както военни, така и цивилни. Вицепремиера на страната Делси Родригес също направи изявление за загиналите.
По-рано тя заяви по държавната телевизия, че в резултат на атаката има смъртни случаи сред военни и цивилни. Тя обаче не посочи конкретен брой жертви.
Американските войски удариха военната база Фуерте Тиуна в Каракас, където се намират по-специално Министерството на отбраната и главното командване на венецуелската армия. Атаките бяха насочени и към пристанището в град Ла Гуайра и летището Игероте в щата Миранда, пише изданието.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма убити американски войници, но не коментира колко ранени и убити и
Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, заяви, че американски хеликоптери, пътуващи за евакуация на президента Николас Мадуро и съпругата му, са били под обстрел. Той допълни, че един хеликоптер е бил повреден, но "е останал годен за летене“ и че всички американски самолети са се "върнали у дома“.
Около половин дузина войници са били ранени при общата операция по залавянето на Мадуро, според двама американски служители, пожелали анонимност.
