NBC News: Срещата на върха Тръмп-Путин в Будапеща е отложена за неопределено време
Автор: Борислава Благоева 19:42Коментари (0)113
©
Планирането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща в момента е "замразено“. Това обяви днес журналистът на NBC News Гарет Хаак. Той съобщи това в социалната мрежа X, позовавайки се на източник в Белия дом.

"Планирането на срещата на върха Тръмп-Путин в Будапеща в момента е "преустановено", каза ми високопоставен служител на Белия дом", отбеляза журналистът.

Според събеседника му телефонният разговор между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров е бил "продуктивен", но президентът Тръмп смята, че "и двете страни все още не са готови за преговори, за да оправдаят провеждането им в момента".

Припомняме, че ден преди това Reuters съобщи, че срещата на върха между президента на САЩ  и руския лидер в Будапеща е под заплаха поради отказа на Русия за незабавно прекратяване на огъня в Украйна.

Преговорите между Русия и САЩ за премахване на "дразнителите“ в двустранните отношения трябва да се проведат до края на есента, заяви в началото на октомври заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че техните дипломати водят "много задълбочена и сериозна“ работа по подготовката за предстоящата среща между р Путин и Тръмп в Будапеща.

Полският премиер Доналд Туск се обяви против провеждането на разговори между Владимир Зеленски и Путин в Будапеща.

El Pais писа, че предстоящата среща на Тръмп с Путин в Будапеща поставя ръководителите на институциите на ЕС и НАТО "в неудобно и неприятно положение“, тъй като Путин и Тръмп възнамеряват да обсъдят руско-украинската война в страната от ЕС, но без участието на самия ЕС.

23 октомври беше предположена от руските медии като възможна дата за срещата между държавния секретар и ръководителя на Министерството на външните работи на Русия. Тя трябваше да се проведе, за да се подготви нова лична среща между Тръмп и Путин в Будапеща.

Конкретни причини за отлагането на срещата не се споменават, но един от анонимните събеседници на Гарет смята, че това се дължи на много различните възгледи на Рубио и Лавров за това какъв би могъл да бъде приемлив край на руско-украинската война.

На 21 октомври Кремъл заяви, че "все още нямат представа“ кога може да се проведе срещата между Тръмп и Путин.

