Сблъсъкът на самолет на Air Canada Express с пожарна кола на летище Ла Гуардия в Ню Йорк е довел до смъртта на двама души, съобщи телевизионният канал NBC News, позовавайки се на източници.

Според медията загиналите са пилотът и вторият пилот на самолета.

ФОКУС припомня, че на летище Ла Гуардия пътнически самолет на Air Canada Express се сблъска с пожарна кола.

На борда на самолета е имало 76 пътници и 4 членове на екипажа.

Сблъсъкът с пожарната кола е станал, когато самолетът е завършвал кацането и се е движел със скорост около 50 км/ч, съобщи телевизионният канал.