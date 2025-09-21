Новини
НАТО вдигна немски изтребители след появата на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Автор: Борислава Благоева 17:11
©
Изтребители на германските ВВС бяха издигнати във въздуха поради появата на руски самолет разузнавателен самолет Ил-20М във въздушното пространство над Балтийско море, съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на говорител на ВВС.

Според говорителя два самолета Eurofighter са излетели от авиобазата Росток-Лааге в Северна Германия.

Германските ВВС твърдят, че Ил-20М е летял в международното въздушно пространство без полетен план и не е отговарял на комуникация.

Напоследък ситуацията в региона на Балтийско море се изостря допълнително от нарушаването на въздушното пространство от страна на Русия. Бундесверът държи допълнителни самолети в готовност за защита на небето на страните-членки на НАТО, включително по източния фланг на алианса

