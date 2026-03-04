Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция, заявявайки, че застава твърдо зад всички свои съюзници.

"Осъждаме атаките на Иран срещу Турция. НАТО застава твърдо зад всички свои съюзници, включително Турция, докато Иран продължава безразборните си атаки в региона“, заявява говорителят Алисън Харт.

"Нашата позиция за възпиране и отбрана остава силна във всички области, включително по отношение на противовъздушната и противоракетната отбрана“, допълва Харт.

Както ФОКУС съобщи по-рано, турското министерство на отбраната заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е свалила иранска балистична ракета, изстреляна към турското въздушно пространство.

Министерството допълва, че Турция ще проведе разговори с НАТО и другите си съюзници след атаката.