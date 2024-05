Музикалният свят осиротя, отиде си легендарен певец, пял с Джими Хендрикс и The Rolling Stones

© Фротнменът на група Vagabonds Джими Джеймс почина на 84-годишна възраст в Лондон. Семейството на музиканта каза пред Jamaica Observer, че той е прекарал последните часове от живота си в болница.



Джими Джеймс страдаше от Паркинсон и проблеми със сърцето, което го принуди да спре да се изявява. Той е роден през 1940 г. в Браун, Ямайка. Става известен с хитовете Come to Me Softly, Now Is the Time и I'll Go Where Your.



Певецът, заедно с придружаващите го музиканти, се премества от Ямайка в Обединеното кралство през 1964 г. и две години по-късно записва първия си албум.



Фронтменът на The Vagabonds Джими Джеймс е пял на една сцена с легенди като Джими Хендрикс и The Rolling Stones, припомня "Телеграф".