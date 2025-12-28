BFMTV в събота, позовавайки се на парижката прокуратура.
"Задържането на мъж, заподозрян в нападение на три жени с нож в парижкото метро в петък, е отменено по психиатрични причини. Установено е, че заповедта за задържане е несъвместима със здравословното му състояние. Поради това мъжът е откаран в психиатрично отделение“, съобщи парижката прокуратура.
Заподозреният е арестуван в петък в Сарсел (Вал д'Оаз) след инцидента, а днес е извършена психиатричната му оценка.
