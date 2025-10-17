Новини
Мъжът на Златка Райкова е арестуван за "черно тото": Франция очаква решението на българския съд дали да екстрадира задържаните
Автор: Николина Александрова 19:32Коментари (0)67
©
Четирима мъже са били задържани в България по искане на прокуратурата в Марсилия, Франция, в рамките на международно разследване за манипулиране на резултати от спортни състезания, съобщава в петък пред AFP говорител на съда в София, предава Le Figaro.

Трима бивши тенисисти и техният съучастник, всички българи, са обект на европейска заповед за арест, издадена от френските власти. Те са издирвани за трансгранично паране на пари, получени от подкупи и измами, свързани със спортни състезания, по-специално тенис. "Трима от тях са поставени под предварително задържане, а четвъртият е под домашен арест", уточнява говорителят на съда. "Те са заподозрени, че са предлагали подкупи на играчи и организации на три континента“, добави той, като уточнява, че решението за задържане може да бъде обжалвано. Става дума за братята Карен Хачатрян и Юри, Дилян Янев – всички бивши тенисисти – и Анжел Янев. Те са на възраст от 25 до 31 години.

Очаква се българският съд да вземе решение за прехвърлянето им на френските власти през следващите седмици. "Нямаме общ преглед върху цялото разследване, а само на действията, поискани от френските власти на българска територия “, заявява пред френската агенция говорителят.

Още по темата: общо новини по темата: 1
14.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Отношенията София-Скопие
Арести заради "черно тото"
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
