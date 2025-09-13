Мъже пребиха човек до смърт след ПТП и избягаха

© digi24 Сцени на изключително насилие се разиграха на улица в Крайова, където няколко души се сбиха след пътнотранспортно произшествие .



След гонка на пътя, четирима мъже излизат от колите си и ситуацията ескалира до до бой, предава Digi24.



На кадрите, заснети от свидетели, се вижда как мъжете, участвали в конфликта, се удрят един друг с пръчки по средата на улицата, а след няколко мига единият от тях пада на земята. Замесените в скандала са откарани в болница.



Медиците, пристигат на мястото, но не успяват да спасят живота на пострадалия. Докато дойдат и органите на реда, трима от нарушителите вече са успели да избягат.



"Напусналите местопрестъплението лица са открити в град Бранище. Предвид обстоятелствата около престъплението, разследването е поето от наказателен прокурор от прокуратурата към Трибунала на Долж “, съобщиха румънските власти.



Четирима други, замесени в скандала, са се озовали в болница.



