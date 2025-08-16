Мъж загуби домашния си рис, разхождал го на каишка

© Румънските власти в Сучава са били алармирани днес, че рис е изгубен по улиците на община Фълточени. Сигналът е подаден от мъж, който твърди, че е купил животното от Полша и го е разхождал на каишка, отглеждал го като димашен любимец.



Рисът е бил изгубен днес следобед в община Фълточени, в района на Църна Маре.



"От извършените проверки беше установено, че мъж от окръг Яш, който е бил на гости на роднини във Фълточени, е довел със себе си рис на около една година, който е закупил от Полша. Животното е било държано на каишка, но в един момент е избягало от контрола на собственика“, информират служители на жандармерията в Сучава.



Мъжът, който е поискал съдействието на властите, е заявил, че има правни документи за закупуване и притежаване на животното, както и че рисът е регистриран, но няма GPS за локализиране.



Жандармерията в Сучава призовава населението да не се паникьосва, пише News.ro.



"Рисът е диво животно и въпреки че обикновено не проявява агресивно поведение към хората, може да стане непредсказуем“, казват властите, като препоръчват на тези, които видят риса, да не се приближават до него, да не се опитват да го хранят или хващат и да се обадят на 112, ако го видят.