Мъж загина, след нападение от кучета

© Мъж е починал, след като е бил нападнат от кучета в Маями рано в неделя сутринта, съобщи полицията.



Около 00:55 ч. местно време, органите на реда са се отзовали на сигнал за мъж, "нападнат от кучета" в района в квартал Либърти Сити, съобщиха от полицията на града, пише CBS News.



При пристигането си служителите на реда открили мъж, за когото се смята, че е на възраст между 30 и 40 години, който е починал на място. Случаят се разследва.



Все още не е ясно колко кучета са участвали в нападението, нито къде се намират в момента.



Това е второто смъртоносно нападение от кучета в рамките на няколко седмици. Миналият месец 71-годишната Дорийн Ричардс Броудбелт беше убита при предполагаемо нападение от кучета в Маями Гардънс.