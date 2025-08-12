Мъж получи инфаркт по време на шофьорския си изпит

© Kурсист, явяващ се на изпит за шофьорска книжка, е получил сърдечен удар по време на теста. Свидетели твърдят, че изпитващият не е оказал първа помощ.



55-годишният мъж се явявал на шофьорски изпит в Букурещ, когато му станало лошо и изпитващият натиснал спирачките. Свидетели твърдят, че курсистът е паднал с главата надолу върху волана и е бил в безсъзнание известно време.



Освен това, присъствалите на мястото на инцидента казват, че провеждащият изпита, не е оказал първа помощ и че е минало доста време, преди мъжът да бъде реанимиран. По-късно мъжът е откаран в болница и в момента получава медицински грижи, предава Digi24.



Полицията ще провери дали процедурата е била спазена и дали наистина е така, както са казали свидетелите, а именно, че изпитващият не е оказал първа помощ на мъжа. Заснетите кадри също биха могли да допринесат за това, тъй като по време на изпита видеокамера би трябвало да записва всичко случващо се, за да може да бъде оспорено, ако е необходимо.



Това не е единичен случай. През 2023 г. в Клуж-Напока 45-годишна жена получи инфаркт, но животът ѝ е спасен благодарение на бързата намеса на изпитващия.