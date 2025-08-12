ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Мъж получи инфаркт по време на шофьорския си изпит
55-годишният мъж се явявал на шофьорски изпит в Букурещ, когато му станало лошо и изпитващият натиснал спирачките. Свидетели твърдят, че курсистът е паднал с главата надолу върху волана и е бил в безсъзнание известно време.
Освен това, присъствалите на мястото на инцидента казват, че провеждащият изпита, не е оказал първа помощ и че е минало доста време, преди мъжът да бъде реанимиран. По-късно мъжът е откаран в болница и в момента получава медицински грижи, предава Digi24.
Полицията ще провери дали процедурата е била спазена и дали наистина е така, както са казали свидетелите, а именно, че изпитващият не е оказал първа помощ на мъжа. Заснетите кадри също биха могли да допринесат за това, тъй като по време на изпита видеокамера би трябвало да записва всичко случващо се, за да може да бъде оспорено, ако е необходимо.
Това не е единичен случай. През 2023 г. в Клуж-Напока 45-годишна жена получи инфаркт, но животът ѝ е спасен благодарение на бързата намеса на изпитващия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: