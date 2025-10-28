Мъж нападна две 17-годишни момчета с вилица по време на полет

© Sky News Мъж е обвинен в намушкването на двама тийнейджъри с метална вилица по време на полет от САЩ към Германия, предава Sky News. 28-годишният Пранийт Кумар Усирипали е пътувал с полет на Lufthansa от Чикаго до Франкфурт в събота, когато е нападнал двама 17-годишни пътници, съобщава NBC News, цитирайки прокуратурата в Масачузетс.



Едното момче е спяло на средна седалка, когато се е събудило и видяло Усирипали, който е стоял над него с вилица, уточняват федералните прокурори. Усирипали е ударил един от тийнейджърите, след което е намушкал другия в тилната област.



След намесата на екипажа, мъжът е ударил жена пътничка и се е опитал да нападне член на екипажа, съобщават прокурорите. Полетът е бил пренасочен към Бостън, където Усирипали е бил арестуван. Той е обвинен в нападение със смъртоносно оръжие с намерение за нанасянето на телесна повреда.