Мъск заведе дело срещу OpenAI и Apple, обвинявайки ги в монопол
Автор: Николина Александрова 10:33Коментари (0)0
©
xAI и X на Илон Мъск заведоха дело срещу OpenAI и Apple, обвинявайки компаниите в създаване на незаконни монополи на пазара на изкуствен интелект и мобилни приложения. Делото е заведено на 25 август 2025 г. във федералния съд на Калифорния, съобщава The Verge.

Мъск твърди, че интегрирането на ChatGPT в iPhone в рамките на Apple Intelligence дава на OpenAI несправедливо предимство: на потребителите се "налага“ използването на ChatGPT, което намалява интереса към външни AI решения, в частност чатбота Grok от xAI. В иска се посочва също, че App Store подценява видимостта на конкурентите в раздели като "Must-Have Apps“, където ChatGPT е било единственото AI приложение към 24 август.

Освен това, искът обвинява Apple в използване на доминиращата си позиция на пазара на смартфони, за да създаде "защитна бариера“ за OpenAI, тъй като интеграцията на ChatGPT в iPhone дава на компанията достъп до милиарди потребителски запитвания.

Apple по-рано отрече обвиненията на Мъск, заявявайки, че алгоритмите на App Store "са проектирани да бъдат честни и безпристрастни“. OpenAI в коментар за The Verge нарече иска поредния "опит за натиск“ от страна на Мъск.

30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
11:34 / 24.08.2025
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
12:47 / 25.08.2025
12:47 / 25.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:41 / 24.08.2025
08:41 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:06 / 24.08.2025
11:06 / 24.08.2025
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
09:21 / 24.08.2025
09:21 / 24.08.2025
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
14:55 / 24.08.2025
14:55 / 24.08.2025
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
20:20 / 24.08.2025
