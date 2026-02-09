ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъск обяви сроковете за изграждане на саморазвиващи се градове на Луната и Марс
Според предприемача, специалистите на SpaceX са се съсредоточили върху разработването на лунния проект. Мъск отбелязва, че първите значими резултати могат да бъдат постигнати за по-малко от десет години, докато изграждането на аналогична инфраструктура на Марс ще отнеме повече от две десетилетия.
"Мисията на SpaceX остава непроменена: да разпространи разума и живота, така както ги познаваме, до самите звезди“, пише Мъск.
Той пояснява, че изпращането на пилотирани мисии до Марс е възможно само в периодите на сближаване на планетите, които се случват веднъж на 26 месеца, като полетът отнема около шест месеца. Полетите до Луната, според него, могат да се извършват на всеки десет дни, а времето за пътуване е два дни. Това, според Маск, ще позволи значително по-бързо да се завърши строителството на лунния град.
В същото време SpaceX възнамерява да започне изграждането на марсиански град в рамките на следващите 5-7 години. Маск подчертава, че приоритетът на компанията е да осигури дългосрочно бъдеще на цивилизацията, а Луната се разглежда като най-ефективният път за постигане на тази цел.
