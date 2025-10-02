ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Муцунски благодари на финландския министър на европейските въпроси
Разговорите бяха насочени към актуални европейски и регионални въпроси, с особен акцент върху политиката за разширяване на Европейския съюз и перспективите в присъединителния процес, предава makfax.
Муцунски потвърди твърдата ангажираност на страната към ускоряване на евроинтеграцията, с цел пълноправно членство в ЕС, в съответствие с установените критерии и стандарти. Той заяви, че страната остава “достоверен партньор" на ЕС, който постоянно работи по реформите и допринася за регионалната стабилност и сътрудничество.
Беше подчертана необходимостта от по-голяма предвидимост и динамика в процеса на интеграция на страните от региона към ЕС, и Муцунски изказа благодарност за продължаващата и принципна подкрепа от Финландия.
Двамата министри обсъдиха и двустранните отношения, като потвърдиха общата воля за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството във всички области от взаимни интереси.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 53
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: