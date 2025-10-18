ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Москва: Твърде е рано за преговори с България за прелитане на руски самолети
На въпрос за контактите с гореспоменатите държави по тази тема, дипломатът кратко отговори: "Все още е твърде рано.“
Припомняме, че вечерта на 16 октомври руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор. След двучасовия разговор двете страни се споразумяха незабавно да започнат подготовка за нова среща на върха. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че Будапеща може да бъде мястото на провеждането на срещата на върха.
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че срещата на върха Русия-САЩ в Унгария може да се проведе още седмица след срещата на руския и американския външен министър, която е насрочена за следващата седмица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 591
|предишна страница [ 1/99 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: