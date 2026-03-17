Мощно земетресение от 5,8 бала по скалата на Рихтер разтърси Куба, информира Европейският сеизмологичен център.

Трусът е бил на около 95 километра източно от град Гуантанамо, на дълбочина 12 километра.

Към момента няма издадено предупреждение за цунами.

Няма и информация има ли разрушения на острова, който е без ток заради срив в електроенергийната мрежа, предизвикан от липса на горива.