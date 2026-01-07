Сподели close
Земетресение с магнитуд 6,4 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до Бакулин, Филипините, в сряда (7 януари), според Геоложката служба на САЩ (USGS).

Земетресението е станало на 58,5 км, на 27 км източно от град Сантяго на остров Минданао. Филипинската сеизмологична агенция Phivolcs съобщава, че се очакват щети и вторични трусове. Не е издадено предупреждение за цунами и няма незабавни съобщения за пострадали.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) посочва, че трусът е бил на 74 км североизточно от Мати, на 18 км североизточно от Карага, на дълбочина 35 км..