Мощни земетресения разтърсиха Япония!

© Тези дни бяха усетени няколко земетресения на японския остров Хоншу, Япония. Земетресенията бяха инициирани източно от северните територии на острова в периода 3 до 7 октомври т.г. Това съобщи за "Фокус" Румяна Главчева, експерт-сеизмолог, дописен член на БАНИ, дългогодишен ръководител на секция "Сеизмология" в Геофизичен институт (дн. НИГГГ-БАН).



Максимално е въздействието в префектура Фукушима, в градчето Футаба. Понастоящем там живеят постоянно 180 души от регистрираните 5300 – причина е пагубното цунами, връхлетяло през 2011 година атомната централа Даичи, разположена в южната гранична област на Футаба.



Тихоокеанско крайбрежие на Централна Фукушима двукратно е разтърсено с интензивност от VI степен (4 по 7-степенната японска скáла). Последствията заемат по-голяма площ при земетресение с магнитуд 6 (Център на САЩ и Европейски сеизмологичен център), станало 21 минути след полунощ местно време на 5 октомври, и по-малка площ по време на вторичен трус с магнитуд 5.1 в 9:30 на 7 октомври. Японската агенция обявява локален магнитуд съответно 5.7 и 4.9. Земната среда е активирана в интервал между 40 и 60 километра под океанското дъно, според японската агенция начални сигнали са регистрирани от 50 километра дълбочина. Няма сведения за съществени повреди.



Максималният трус от 5 октомври събота е усетен както следва: с интензивност от V степен частично в префектура Фукушима, където се срещат въздействия от максималната VI до II (едва забележимо) степен; в префектури Мияги, Ибараки, Точиги и Чиба от по-ниската V степен до II степен и още по-слабо в префектурите Аомори, Ивате, Акита, Ямагата, Гунма, Сайтама, Канагава, Ниигата, Яманаши, Нагано, в които са засегнати все по-малко селища, както и в столицата Токио (около 250 км от епицентъра).



На 10-15 километра в югозападна посока на 3 октомври в 15:20 местно време е регистрирано земетресение с магнитуд 4.4 от дълбочина 60 километра. Това събитие, настъпило 33 чáса предварително може да се нарече форшок в сеизмичната поредица. Усетено е максимално с интензивност от V степен (3 по японската скáла).



Японската метеорологична агенция, в която е организиран и националният сеизмологичен център, обявява земетресения с магнитуд 1.5 и по-голям. За това огнище, обаче, прави впечатление малкото количество събития. Това е така, защото става дума за трусове, чието огнище е под земната кора, където материалът не е много трошлив.



Районът на представените земетресения се намира в пространство, където тихоокеанската плоча започва да затъва под Японско море (Евразийска плоча). Епицентърът на гигантското земетресение от март 2011 е само на около 150 километра север-североизток от новите земетресения.