ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощна експлозия в индустриалната зона на Буенос Айрес, 20 души са ранени
©
Повече от 20 души са ранени, както съобщава тази телевизия.
Кадри от индустриалния парк Spegazzini показват мащаба на разрушенията в района.
Към момента причините за експлозията остават неясни.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Арестуваха германец за управление на платформа за поръчкови убийства, насочена срещу Меркел и Шолц
11.11
8 загинали и 24 ранени след взрив на кола бомба до една от най-популярните забележителности в Ню Делхи
10.11
Драматичен обир на магазин за бижута в Лос Анджелис: Служителка напада крадец, който е насочил пистолет срещу нея
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:08 / 14.11.2025
Захарова: Русия не планира да атакува страни от НАТО, но е подгот...
15:19 / 14.11.2025
Българин е обвинен, че е поръчал подпалването на ресторант в Инсб...
13:39 / 14.11.2025
Румънският премиер: Национализацията на "Лукойл" ще бъде последна...
12:59 / 14.11.2025
Русия с мащабна атака срещу Киев, има загинали и десетки ранени
10:14 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.