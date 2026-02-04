Пътниците по линиите Thameslink, Southern и Gatwick Express в Лондон са предупредени да отложат пътуванията си поради сериозни прекъсвания, включително отмяна на влакове и закъснения до 60 минути, съобщи National Rail.Проблемите са възникнали след серия от инциденти, включително дерайлиране на влак в депото Selhurst и повреда на сигналната система между гарите London Blackfriars и Norwood Junction, съобщиха от компанията.Очаква се прекъсванията да продължат поне до 13:00 часа местно време (14 ч. българско време).