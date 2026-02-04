ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощен взрив след дерайлирането на товарен влак в Русия, горят пет цистерни
На мястото работят противопожарни екипи, както и специални влакове за ремонт. Движението на влаковете през гарата е преустановено.
Дерайлирането на вагоните е станало в 15:34 ч. по московско време на гара Кочетовка-2 в област Тамбов, съобщава Руската държавна железница.
След дерайлирането на вагоните на влака е последвало запалване на товара с бензин.
Създаден е оперативен щаб за ликвидиране на последиците от инцидента.
Подразделения на министерството на извънредните ситуации работят на мястото на инцидента, ангажирани са 47 пожарникари и 20 единици техника.
Заведено е наказателно дело.
Транспортната прокуратура е започнала проверка.
