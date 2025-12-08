ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощен трус от 7.1 по Рихтер разтърси остров Хокайдо в Япония
Първоначално трусът бе оценен с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер.
Епицентърът на земетресението е бил на 135 км североизточно от Хачинохе, на 91 км южно от Уракава, на дълбочина 29 км.
Трусът е регистриран в 23:15 часа местно време. Издадено е предупреждение за опасност от вълни цунами.
