Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край остров Хокайдо, Япония. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).Първоначално трусът бе оценен с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер.Епицентърът на земетресението е бил на 135 км североизточно от Хачинохе, на 91 км южно от Уракава, на дълбочина 29 км.Трусът е регистриран в 23:15 часа местно време. Издадено е предупреждение за опасност от вълни цунами.