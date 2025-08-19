Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори

© Политологът и съпредседател на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев коментира срещата на европейските лидери, президента на Украйна, генералния секретар на НАТО и Доналд Тръмп.



В свой пост във Фейсбук той представи своя анализ на събитието. Ето какво написа:



След срещата на Тръмп с евроатлантическите лидери:



Зеленски, Рюте, фон дер Лайен, Макрон, Мелони, Мерц, Стармър, Стуб стана ясно, че:



1. Евроатлантическите лидери внимателно, като на незапознат с военно-политическата реалност и тежко заблуден човек се опитаха да убедят Тръмп, че последното, което иска Путин е прекратяване на войната и мирно споразумение, но Тръмп почти не отстъпи от вярата си, че Путин също желае мир.



2. 8-те евроатлантически лидери показаха, че евроатлантизмът не е мъртъв ( отсъствието на Канада, Туск и др. не е важно) и след легитимирането на военнопрестъпника Путин от Тръмп сега се легитимира нарушеното евроатлантическото единство.



3. Евроатлантическите лидери казаха на Тръмп, че тази война на Путин не е само против Украйна и против Европа, но и против американските интереси в Европа и в крайна сметка против САЩ, против цялата система на международна сигурност, гарантирана от Западната цивилизация.



4. Пробивът бе, че Тръмп се съгласи да се дадат гаранции за сигурност на Украйна, но не и за нейната териториална цялост, която е определена от международното право.



5. Лидерите на Европа вероятно са казали на Тръмп, че неговата политика на мита и тарифи по отношение на неговите съюзници просто трябва да се приложи и към Руската федерация и войната едва тогава действително ще свърши.



6. Путин не трябва да се пита, да се моли за мир, а трябва да се принуди да седне на масата на преговори.



7. Никаква среща на Путин със Зеленски не е възможна, докато Русия едностранно не прекрати огъня. Какви преговори за примирие, докато оръдията гърмят? Това трябва да се каже на Путин.



8. Санкции, санкции, санкции срещу Русия и тези, които търгуват с агресора и по този начин подкрепят войната. Само те могат да спрат войната на азиатските диктатури, начело с Русия против нашата цивилизация.