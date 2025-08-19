Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:31Коментари (0)0
©
Политологът и съпредседател на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев коментира срещата на европейските лидери, президента на Украйна, генералния секретар на НАТО и Доналд Тръмп. 

В свой пост във Фейсбук той представи своя анализ на събитието. Ето какво написа: 

След срещата на Тръмп с евроатлантическите лидери:

Зеленски, Рюте, фон дер Лайен, Макрон, Мелони, Мерц, Стармър, Стуб стана ясно, че:

1. Евроатлантическите лидери внимателно, като на незапознат с военно-политическата реалност и тежко заблуден човек се опитаха да убедят Тръмп, че последното, което иска Путин е прекратяване на войната и мирно споразумение, но Тръмп почти не отстъпи от вярата си, че Путин също желае мир.

2. 8-те евроатлантически лидери показаха, че евроатлантизмът не е мъртъв ( отсъствието на Канада, Туск и др. не е важно) и след легитимирането на военнопрестъпника Путин от Тръмп сега се легитимира нарушеното евроатлантическото единство.

3. Евроатлантическите лидери казаха на Тръмп, че тази война на Путин не е само против Украйна и против Европа, но и против американските интереси в Европа и в крайна сметка против САЩ, против цялата система на международна сигурност, гарантирана от Западната цивилизация.

4. Пробивът бе, че Тръмп се съгласи да се дадат гаранции за сигурност на Украйна, но не и за нейната териториална цялост, която е определена от международното право.

5. Лидерите на Европа вероятно са казали на Тръмп, че неговата политика на мита и тарифи по отношение на неговите съюзници просто трябва да се приложи и към Руската федерация и войната едва тогава действително ще свърши.

6. Путин не трябва да се пита, да се моли за мир, а трябва да се принуди да седне на масата на преговори.

7. Никаква среща на Путин със Зеленски не е възможна, докато Русия едностранно не прекрати огъня. Какви преговори за примирие, докато оръдията гърмят? Това трябва да се каже на Путин.

8. Санкции, санкции, санкции срещу Русия и тези, които търгуват с агресора и по този начин подкрепят войната. Само те могат да спрат войната на азиатските диктатури, начело с Русия против нашата цивилизация.

Още по темата: общо новини по темата: 543
19.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/91 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Лято 2025
Катастрофи в България
България в еврозоната
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: