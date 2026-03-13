Моделът GFS предупреждава за възможен сняг на Балканите след 17 март
Според последните изчисления на модела, при разширяване на антициклон над Източна Европа ще се създадат условия за по-влажна обстановка над България. В комбинация с по-ниските температури това може да доведе до валежи от сняг в Предбалкана и по високите западни полета, особено към 17–18 март.
Метеорологичните прогнози на GFS за пореден ден потвърждават тази тенденция, като има индикации, че по-студено време може да се задържи до края на март. Това означава по-голяма вероятност от късни пролетни застудявания и нестабилни атмосферни условия.
От Meteo Balkans съветваt земеделските производители да следят внимателно прогнозите за времето, тъй като ранната сеитба може да бъде рискова при подобни температурни колебания. Хората, които планират да започнат пролетните земеделски дейности, е добре да изчакат по-трайно затопляне, за да избегнат щети от възможни студове и късни снеговалежи.
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
