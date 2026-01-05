CNN.
Полицията в кантон Вале, където фаталният пожар избухна в бар, препълнен с млади хора, празнуващи Нова година, съобщи, че са идентифицирани още 16 жертви и телата им са върнати на семействата им.
Всички 40 души, загинали в новогодишния пожар в бара, при който бяха ранени над 100 други, са идентифицирани, включително 20 непълнолетни, съобщи в неделя полицията на кантон Вале.
Френското външно министерство съобщи, че швейцарските власти са потвърдили, че сред загиналите има осем френски граждани. Един човек все още е в неизвестност, а 23 получават или са получили медицинска помощ. В момента се извършва допълнителен трансфер на един ранен човек във Франция.
Сред последните жертви са 14-годишен швейцарски тийнейджър, двама 15-годишни, двама 16-годишни и един 17-годишен, както и двама 16-годишни италианци и 16-годишен тийнейджър с двойно гражданство, според полицията.
Девет от новоидентифицираните жертви са на възраст под 18 години, съобщи полицията.
