Митрофанова: Действията на България срещу "Лукойл" са прибързани и правно съмнителни
"Ситуацията с "Лукойл" е много сериозна и тревожна. "Лукойл" искаше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката пропадна. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, така че България побърза да извади рафинерията от своята юрисдикция", коментира тя.
"Набързо в петък бе приет закон за особен управител на рафинерията, както и че от момента на назначаването му настоящото ръководство на "Лукойл Нефтохим" ще загуби правото си да взема управленски решения. Освен това, не само ръководството на рафинерията ще бъде лишено от управленски права, но и акционерите и собствениците на компанията. Всички решения на управителя, включително тези относно евентуалната продажба на рафинерията, не подлежат на административен или съдебен контрол", подчерта дипломатът.
"Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент", заяви Митрофанова. Според нея засега това изглежда като закон за отчуждаване на собственост.
Анонимен
преди 52 мин.
Много смела и умна жена.
Анонимен
преди 53 мин.
Митрофанова им каза в прав текст:"Да ми ядете пу**ата негодници прости. Браво!
Анонимен
преди 1 ч. и 33 мин.
Отвратителна руска измет!
Анонимен
преди 2 ч. и 0 мин.
Напикана дърта шляхта. Боклук руски. Ти ли ще казваш какво да става тук нагла долна фъшкия. Марш в сибир мама ти гнусна.
Първи и Вечни
преди 2 ч. и 14 мин.
От хора, опропастили държавата си за поколения напред, акъл не искаме. Руснак да те учи на бизнес е все едно бедуин да ти показва как се прави снежен човек.
Стефанов 24
преди 2 ч. и 58 мин.
Тази дърта кокошка що не си гледа кочината ,ами е взела да дава акъл на правителството ни! Тъпа рускиня!!
