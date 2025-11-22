Al Hadath.
Свидетели и медицински работници съобщиха по-рано днес, че първата атака в гъсто населената област Римал.
Малко след атаката, израелските военновъздушни сили извършиха два отделни въздушни удара по две къщи в централната част на Ивицата Газа, убивайки най-малко петима души и ранявайки няколко други.
Това е последвано от друг въздушен удар по къща в западната част на град Газа, при който са загинали най-малко четирима палестинци, с което броят на жертвите днес достигна най-малко 14.
Израел твърди, че последната му вълна от смъртоносни въздушни удари в Газа е в отговор на това, че въоръжени мъже са открили огън по израелски войски в южната част на Газа по-рано днес.
Израел и ХАМАС многократно се обвиняват взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, договорено преди повече от шест седмици. ХАМАС заяви по-рано днес в изявление, че "ескалиращите нарушения от страна на Израел поставят отговорността върху медиаторите и Съединените щати да им се противопоставят и да запазят прекратяването на огъня".
