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Ìèëèîíè âÿðâàò, ÷å Áèë Ãåéòñ å ïëàíèðàë ïîÿâàòà íà COVID-19, çà äà êîíòðîëèðà ñâåòîâíàòà çäðàâíà ñèñòåìà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 13:58 / 19.05.2020Êîìåíòàðè (19)55
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Òàêà ùå äúðæàò ÷îâå÷åñòâîòî â öèôðîâî ðîáñòâî, òâúðäÿò êîíñïèðàòèâíèòå òåîðèè, êîèòî ïàíäåìèÿòà äîâåäå äî íåáèâàë ðàçöâåò Ìèñòåðèîçåí âèðóñ èçíåíàäâà ïëàíåòàòà è çà ìåñåöè ÿ ïîñòàâÿ ïðåä èçïèòàíèå, ïî-ñòðàøíî îò âîéíèòå. Ìèëèîíè ñà çàðàçåíè, õèëÿäè èçìèðàò, íÿìà ëå÷åíèå, âàêñèíàòà ñå áàâè, èêîíîìèêèòå ðóõâàò åäíà ñëåä äðóãà.

Ñïîðåä Åâðîïåéñêàòà ñëóæáà çà âúíøíè äåéñòâèÿ íàé-ïîïóëÿðíè ñà òåîðèèòå, ñïîðåä êîèòî êîðîíàâèðóñúò å áèîëîãè÷íî îðúæèå, ñúçäàäåíî îò îòäåëíè äúðæàâè ñ öåë äà ïîñòàâÿò îñòàíàëèòå íà êîëåíå - îáè÷àéíèòå çàïîäîçðåíè ñà Êèòàé, ÑÀÙ èëè Ðóñèÿ. Aíêåòè ïîêàçâàò, ÷å åäíà òðåòà îò àìåðèêàíöèòå âÿðâàò â èçêóñòâåíèÿ ïðîèçõîä íà COVID-19, à íå âÿðâàò íà ÑÇÎ, êîÿòî îïðîâåðãàâà òàçè òåçà.

×å âèðóñúò å ñúçäàäåí â ëàáîðàòîðèÿ â Óõàí, å óáåäåí è ñàìèÿò ïðåçèäåíò Äîíàëä Òðúìï. Ðóñêèòå è êèòàéñêèòå ìèñòèôèêàòîðè ïúê àãèòèðàò, ÷å COVID-19 èçîáðåòåí îò àìåðèêàíöèòå è ïðåíåñåí â Êèòàé ïî âðåìå íà âîåííî-ñïîðòíèòå èãðè â Óõàí ïðåç ñåïòåìâðè 2019 ã. Â ìîðåòî îò îòêðîâåíè ôåéêîâå è ïîëóèñòèíè ñå îòêðîÿâàò íÿêîè òåîðèè, êîèòî ñå ðàçïðîñòðàíÿâàò ñ óïîðèòî ïîñòîÿíñòâî.

Ïàíäåìèÿòà àêòèâèðà àíòèâàêñúðèòå. Ìíîãî îò òÿõ ñà óáåäåíè, ÷å çàä ïîÿâàòà íà êîðîíàâèðóñà ñòîè ìèëèàðäåðúò Áèë Ãåéòñ, êîéòî îò ãîäèíè ôèíàíñèðà ïðîãðàìè çà ìàñîâî âàêñèíèðàíå â Àôðèêà è Þæíà Àçèÿ. Â êîíñïèðàòèâíèòå êðúãîâå ãî íàðè÷àò åâãåíèñò (÷îâåê, êîéòî îïèòâà äà ïîäîáðè ðàñàòà, êàòî åëèìèíèðà ïî-ñëàáèòå è íåêà÷åñòâåíè åêçåìïëÿðè).

Ïðèâúðæåíèöèòå íà òåîðèèòå íà çàãîâîðà âÿðâàò, ÷å ïàíèêàòà îêîëî COVID-19 ñå ðàçïàëâà, çà äà áúäå ïðåäèçâèêàíî ìàñîâî ïðèíóäèòåëíî âàêñèíèðàíå. ×ðåç âàêñèíàòà ùå áúäàò ëèêâèäèðàíè ìåæäó 15 è 45% îò íàñåëåíèåòî íà Çåìÿòà, à íàä îöåëåëèòå ùå áúäå óñòàíîâåí êîíòðîë ÷ðåç âêàðàíè ñ íåÿ ÷èïîâå â òÿëîòî èì.

Ïðåç 2015 ã. ïî âðåìå íà êîíôåðåíöèÿ íà ÷àñòåí àìåðèêàíñêè ôîíä Áèë Ãåéòñ ïðîèçíàñÿ ðå÷, íà êîÿòî ïðåäóïðåæäàâà, ÷å íàé-ñòðàøíàòà çàïëàõà çà ÷îâå÷åñòâîòî íå å ÿäðåíàòà âîéíà, à ïàíäåìèÿ îò âèðóñ, êîéòî ìîæå äà îòíåìå æèâîòà íà äåñåòêè ìèëèîíè õîðà.

“Çàðàäè íåäîñòàòú÷íàòà ïîäãîòîâêà íà çäðàâíèòå ñèñòåìè ìîæå äà íàñòúïè åïèäåìèÿ îò íîâà áîëåñò, ïî-ñòðàøíà îò åáîëà. Ìîæå äà ñå ïîÿâè âèðóñ, ïðè êîéòî çàðàçåíèòå äà ñå ÷óâñòâàò äîáðå è äà çàðàçÿò äðóãè, êàòî ñåäíàò â ñàìîëåòà èëè îòèäàò â ìàãàçèíà", êàçâà òîãàâà ìèëèàðäåðúò.

Â òàçè ðå÷ ïðèâúðæåíèöèòå íà êîíñïèðàöèèòå âèæäàò äîêàçàòåëñòâî, ÷å òîé îùå òîãàâà å ïëàíèðàë ïîÿâàòà íà COVID-19, çà äà êîíòðîëèðà ãëîáàëíàòà çäðàâíà ñèñòåìà.

Ïðåç 2017 ã. â àâòîðèòåòíîòî èçäàíèå “Ïîëèòèêî" èçëèçà ñòàòèÿ, êîÿòî òâúðäè, ÷å ôîíäàöèÿòà íà Áèë è Ìåëèíäà Ãåéòñ ÷ðåç ùåäðèòå ñè äàðåíèÿ å êóïèëà ÑÇÎ. Àâòîðèòå òâúðäÿò, ÷å íà ïðàêòèêà Ãåéòñ å âòîðèÿò ñëåä ÑÀÙ äîíîð íà îðãàíèçàöèÿòà è òàêà å ïîä÷èíèë öåëèÿ è̀ äíåâåí ðåä, à ñåãà, êîãàòî Áåëèÿò äîì îòòåãëè ôèíàíñèðàíåòî ñè, âëèÿíèåòî ìó ñòàâà òîòàëíî. 

Ïî òîçè íà÷èí åäèí îò íàé-áîãàòèòå õîðà â ñâåòà å íàñî÷èë îãðîìåí ðåñóðñ êúì êàìïàíèè çà âàêñèíèðàíå â áåäíèòå ñòðàíè, êàòî å èçâåñòíî, ÷å ôîíäàöèÿòà ìó å ñâúðçàíà ñ ïðîèçâîäèòåëè íà âàêñèíè. Ìíîãî êîíñïèðàòèâíè ñàéòîâå îùå ïðåäè ïîÿâàòà íà COVID-19 ïèñàõà, ÷å ñúçäàòåëÿò íà “Ìàéêðîñîôò" èìà äÿâîëñêè ïëàí äà íàìàëè ñâåòîâíîòî íàñåëåíèå ÷ðåç âàêñèíèòå, êîèòî îñàêàòÿâàò äåöàòà è ïðàâÿò æåíèòå ñòåðèëíè, ïèøå “24 ÷àñà“.

Òàêà, ùîì ñå ïîÿâè COVID-19, êîíñïèðîëîçèòå âåäíàãà íàñî÷èõà âíèìàíèåòî ñè êúì áîãàòàøà, îáâèíÿâàéêè ãî, ÷å èñêà äà ñúçäàäå è ïðîäàäå êîëêîòî ñå ìîæå ïîâå÷å íåíóæíè âàêñèíè. Â ñúùîòî âðåìå âèðóñúò ùå èçòðåáè ìèëèîíè “èçëèøíè" õîðà, à îñòàíàëèòå ùå áúäàò ïîñòàâåíè ïîä òîòàëåí êîíòðîë.




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Òåçè õîðà ñà áåçêðèòè÷íè, ñìÿòàò, ÷å çíàÿò âñè÷êî è ïðè÷èíàòà çà òîâà å ïðîñòîòèÿòà, çà òÿõ íàóêàòà å äî êîëåíå. Íî èìà è äðóã òèï õîðà, êîèòî ñà íà÷åòåíè, îáðàçîâàíè, íî ñàìîâëþáåíè, ñìÿòàùè ñå çà ïðîðîöè è ÷å èìàò ìèñèÿ íà Çåìÿòà, äà ñïàñÿò ÷îâå÷åñòâîòî îò ñàòàíèñòèòå. Òèïè÷íè ïðåäñòàâèòåëè íà âòîðèòå ñà ïðîôåñîðèòå Èâî Õðèñòîâ è Áîÿí ×óêîâ. Òàêà ñå îïëèòàò â ñîáñòâåíèòå ñè êîíñèðàöèè, ÷å çâó÷àò êàòî äåöà. Ïðè÷èíàòà å, ÷å ãëåäàò ïðîáëåìà ñàìî îò óäîáíàòà çà òÿõ ñòðàíà.
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Áúëãðèÿ. Ìíîãî íå ñå îòâàðÿéòå êàòî íå çíàåòå è âèå è íèå îò êúäå äîéäå âèðóñà. Êàê å äîøúë è àêî íÿêîé ãî å ïóñíàë äàëè âèå ùå ðàçáåðåòå. Íå. Òàêà ÷å îñòàâåòå àìåðèêà äà ñè íàìèðà ïðè÷èíèòå. Çà íàñ ñà ñàìî ïîñëåäñòâèÿòà.
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Êàìïàíèÿòà ïî "çàùèòà" è "ñïàñåíèå" îò Êîâèä ñå âîäè ìíîãî òåíäåíöèîçíî, êîåòî å ïðè÷èíà äà "èçáóÿâàò" âñÿêàêâè êîíñïèðàòèâíè òåîðèè. Öÿëàòà êàìïàíèÿ å åäíî öåëåíàñî÷åíî âñÿâàíå íà óæàñ ó íàñåëåíèåòî, êîåòî âîäè äî äâå êðàéíîñòè - íà åäíà ÷àñò ìàñêèòå è ðúêàâèöèòå ñå ñðàñòâàò ñ êîæàòà, äðóãàòà ÷àñò íàïúëíî îòðè÷à íàëè÷èåòî íà çàáîëÿâàíå. Ïèñàëà ñúì ãî íà ìíîãî ìåñòà, àêî Ìîéñåé áåøå âîäèë åâðåèòå ïðåç ïóñòèíÿòà ïî íà÷èíà, ïî êîéòî ÑÇÎ, ùàáîâå è ïðàâèòåëñòâà ïðåâåæäàò ñúâðåìåííèòå íàðîäè ïðåç òàçè êðèçà, äî Îáåòîâàíàòà çåìÿ íÿìàøå äà ñòèãíå íèòî åäèí æèâ åâðåèí! Àêî ñè ïðåäñòàâèì Ìîéñåé êàòî åäèí áèáëåéñêè Ìóòàô÷èéñêè, òî òîé áè ïîâòàðÿë íåïðåêúñíàòî íà íàðîäà ñè: "Âèæòå, âèæòå, âèæòå êàêâî ñëúíöå ïå÷å!! Òåìïåðàòóðàòà ùå äîñòèãíå 50-60 ãðàäóñà, à íÿìà êúäå äà ñå ñêðèåì íà ñÿíêà. Çíàåòå ëè êîëêî îò âàñ ùå óìðàò îò òîïëèíåí óäàð, èíôàðêòè è èíñóëòè?!" Àêî ïðèåìåì, ÷å ñìå â åäèí âèä âîéíà, êàêâî ñå ïðàâè ïî âðåìå íà âîéíà? Ïîâäèãà ñå äóõà! Çíà÷è, íÿìà âîåíà÷àëíèê, ðåñïåêòèâíî ëèäåð, êîéòî íåïðåêúñíàòî äà áðîè ïðåä âîéíèöèòå ñè çàñòðåëÿõà îùå õèëÿäà îò íàøèòå, äíåñ áóì íà óáèòè íàøè âîéíèöè!!! "Ñïàñèòåëíèòå ìåðêè" îò ïàíäåìèÿòà ñà èçöÿëî ïîä÷èíåíè íà âñÿâàíå íà óæàñ è áåçïåðñïåêòèâíîñò. Âíóøíèåòî å: íÿìà íàäåæäà. È òóê, íàïðîòèâ, èìåííî ïî - íåïðåòåíöèîçíèòå â èíòåëåêòóàëíî îòíîøåíèå, ïðèåìàò, ÷å ÷îâåøêèÿ ðîä ìîæå äà âåêóâà ñêðèò çàä ìàñêè è ñâðÿí â ìèøè äóïêè, ðåñï. â äîìîâåòå ñè, áåç äà ñå âèäè ëèöå â ëèöå ñúñ ñåáåïîäîáåí. Õîðàòà ñ ïî-êðèòè÷íî ìèñëåíå ïî÷âàò äà ñå ïèòàò: äîáðå, àêî íàèñòèíà íè å "íàïàäíàëî" íåùî ñòðàøíî, àêî ñìå îáðå÷åíè, àêî ùå óìðåì, çàùî òðÿáâà äà áúäååì è òîëêîâà èçïëàøåíè?? Çàùî íå íèà äàäàòå íàäåæäà è óñïîêîåíèå, à ñàìî óæàñ??? Çàùî èñêàòå äà íè ñïàñèòå, êàòî íè ïîäëóäèòå îò ñìúðòåí ñòðàõ? Ïðåç êðèçà ñå ìèíàâà ñ ïîçèòèâèçúì, èíòåëåêò è âèñîê äóõ, à íå ñ âñÿâàíå íà ïúðâè÷åí óæàñ îò ñìúðòòà. Àêî ìå ðàçáèðàòå êàêâî èñêàì äà êàæà...
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Àêî ñòå óáåäåíè ÷å Áèë Ãåéòñ ñòîè çàä âèðóñà è ãî íåíàâèæäàòå âè ïðèçîâàâàì äà ìè èçïðàòèòå âñè÷êàòà ñè òåõíèêà êîÿòî èìà íåãîâ ïðîäóêò. Àç ùå ÿ óíèùîæà îáåùàâàì ðŸ˜‚
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Ëîøîòî å , ÷å çàãëàâèåòî òðÿáâà äà áúäå... Ìèëèîíè íèñêîîáðàçîâàíè .....è ò.í.
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Íàìàëÿâàíåòî íà ÷îâå÷åñòâîòî òðÿáâà äà çàïî÷íå ñ íåãî..
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Íÿìà ëè êîé äà ãî ãðúìíå çà ïî-ñèãóðíî? Ìîæå è äà íå å òîé, íî çà âñåêè ñëó÷àé ìóàõàõàõÕ
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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