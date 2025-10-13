Милиони шофьори съдят автомобилни гиганти за манипулирани тестове за вредни емисии

© The Independent Днес Висшият съд в Лондон ще даде старт на знаковото съдебно дело срещу пет големи автомобилни производителя, обвинени в манипулирането на тестовете за вредните емисии. Процесът може да засегне до 1,6 милиона собственици на дизелови автомобили във Великобритания и вече се определя от адвокатите като "най-мащабния колективен иск в правната история на Англия и Уелс", предава The Independent.



Компаниите, срещу които започва делото, са Mercedes, Ford, Peugeot/Citroën, Renault и Nissan. Те са обвинени, че са използвали специален софтуер, който позволява на автомобилите им да показват значително по-ниски стойности на вредните емисии по време на лабораторните тестове, отколкото при реалната експлоатация.



Обвиненията идват от над 220 000 собственици на автомобили, които твърдят, че са били подведени за екологичните характеристики на превозните си средства.



Това дело е продължение на скандала "Дизелгейт", който избухна през 2015 г., когато Volkswagen беше разкрит, че е инсталирал т.нар. "коригиращо-измервателни устройства" в своите дизелови коли. Те разпознават кога автомобилът е в тестов режим и автоматично намаляват емисиите на азотните оксиди.



През 2020 г. Висшият съд в Лондон постанови, че Volkswagen е нарушил правилата на Европейския съюз (ЕС) за контрола на замърсяването и компанията изплати 193 милиона паунда на 91 000 британски шофьори. Общо, по случая по света са изплатени над 27,8 милиарда паунда, най-вече в САЩ.



От понеделник съдът ще разглежда дали дизеловите модели на петте водещи компании съдържат технологии, проектирани целенасочено да заобикалят законите за чист въздух, като симулират ниските емисии по време на тестването.



Адвокатите на ищците твърдят, че потребителите са били заблудени за въздействието на автомобилите върху околната среда, а присъствието на тези превозни средства на пътя продължава да причинява високи нива на замърсяване, което излага на риск общественото здраве. "Десет години след началото на скандала "Дизелгейт", 1,6 милиона шофьори във Великобритания най-накрая имат възможността да разберат в съда дали техните превозни средства са били оборудвани с измамните технологии", заяви Мартин Дей от адвокатската кантора Leigh Day, една от 22-те фирми, които представляват засегнатите.



Той допълни, че ако съдът потвърди обвиненията, това ще бъде "едно от най-драстичните нарушения на доверието към корпоративния сектор в съвремиет", и ще покаже, че хората са вдишвали много по-вредни емисии, отколкото им е било съобщавано.



"Ако тези обвинения са верни, това означава, че регулаторите, политиците и обществеността са били заблудени, докато производителите са се облагодетелствали от продажбите, нарушавайки законите за чист въздух и мерките като Ulez", коментира Адам Каменецки, собственик на Mercedes.



Решението по основния въпрос дали има измама се очаква през лятото на 2026 г.. Ако съдът се произнесе срещу автомобилните производители, втората фаза на делото за определянето на обезщетенията вероятно ще се проведе през есента същата година. Компаниите категорично отричат обвиненията.