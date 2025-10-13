Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Милиони шофьори съдят автомобилни гиганти за манипулирани тестове за вредни емисии
Автор: Росица Чинова 14:08Коментари (0)47
© The Independent
Днес Висшият съд в Лондон ще даде старт на знаковото съдебно дело срещу пет големи автомобилни производителя, обвинени в манипулирането на тестовете за вредните емисии. Процесът може да засегне до 1,6 милиона собственици на дизелови автомобили във Великобритания и вече се определя от адвокатите като "най-мащабния колективен иск в правната история на Англия и Уелс", предава The Independent

Компаниите, срещу които започва делото, са Mercedes, Ford, Peugeot/Citroën, Renault и Nissan. Те са обвинени, че са използвали специален софтуер, който позволява на автомобилите им да показват значително по-ниски стойности на вредните емисии по време на лабораторните тестове, отколкото при реалната експлоатация.

Обвиненията идват от над 220 000 собственици на автомобили, които твърдят, че са били подведени за екологичните характеристики на превозните си средства.

Това дело е продължение на скандала "Дизелгейт", който избухна през 2015 г., когато Volkswagen беше разкрит, че е инсталирал т.нар. "коригиращо-измервателни устройства" в своите дизелови коли. Те разпознават кога автомобилът е в тестов режим и автоматично намаляват емисиите на азотните оксиди.

През 2020 г. Висшият съд в Лондон постанови, че Volkswagen е нарушил правилата на Европейския съюз (ЕС) за контрола на замърсяването и компанията изплати 193 милиона паунда на 91 000 британски шофьори. Общо, по случая по света са изплатени над 27,8 милиарда паунда, най-вече в САЩ.

От понеделник съдът ще разглежда дали дизеловите модели на петте водещи компании съдържат технологии, проектирани целенасочено да заобикалят законите за чист въздух, като симулират ниските емисии по време на тестването.

Адвокатите на ищците твърдят, че потребителите са били заблудени за въздействието на автомобилите върху околната среда, а присъствието на тези превозни средства на пътя продължава да причинява високи нива на замърсяване, което излага на риск общественото здраве. "Десет години след началото на скандала "Дизелгейт", 1,6 милиона шофьори във Великобритания най-накрая имат възможността да разберат в съда дали техните превозни средства са били оборудвани с измамните технологии", заяви Мартин Дей от адвокатската кантора Leigh Day, една от 22-те фирми, които представляват засегнатите.

Той допълни, че ако съдът потвърди обвиненията, това ще бъде "едно от най-драстичните нарушения на доверието към корпоративния сектор в съвремиет", и ще покаже, че хората са вдишвали много по-вредни емисии, отколкото им е било съобщавано.

"Ако тези обвинения са верни, това означава, че регулаторите, политиците и обществеността са били заблудени, докато производителите са се облагодетелствали от продажбите, нарушавайки законите за чист въздух и мерките като Ulez", коментира Адам Каменецки, собственик на Mercedes.

Решението по основния въпрос дали има измама се очаква през лятото на 2026 г.. Ако съдът се произнесе срещу автомобилните производители, втората фаза на делото за определянето на обезщетенията вероятно ще се проведе през есента същата година. Компаниите категорично отричат обвиненията.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: