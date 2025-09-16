Милиони работници в Турция ще получат намалени заплати

© Системата за автоматично записване (AES) се слива със Системата за допълнително пенсиониране (TES), която ще стартира през второто тримесечие на тази година. Новата система ще включва 3% удръжки от заплатите, като работодателите ще внасят 2%, а държавата - 1%. Въпреки че правото на отпуск е ограничено до 10 години, обезщетението при прекратяване на трудовия договор ще продължи в сегашния си вид. Целта на TES е да осигури на служителите допълнителен доход по време на пенсиониране, пише Нaberler.com.



Обезщетението при прекратяване на трудовия договор ще остане същото



Според проектите, обезщетенията при прекратяване на трудовия договор няма да бъдат включени в обхвата на системата TES. Настоящата система ще остане в сила.



Правото за отказ от системата ще бъде ограничено до 10 години. Служителите няма да могат да напуснат системата преди изтичането на този период. Въпреки това, определена сума пари може да бъде изтеглена от премийния фонд при специални обстоятелства, като бедствия, образование, покупка на жилище или военна служба.



Допълнителната пенсионна система (ДСП) се проектира като еволюция на съществуващата частна пенсионна система (ЧПП) и система за автоматично записване (САП). Целта е да се осигурят на служителите допълнителни пенсионни доходи в допълнение към обезщетенията при прекратяване на трудовия договор.



Участието е задължително: Всички служители ще бъдат автоматично включени в системата.



Такса за вноска:



Служител → 3% удържане от нетната заплата



Работодател → 2% вноска



Правителство → 1% вноска



Общо 6% от заплатата ще се натрупват в пенсионния фонд всеки месец.



Избор на инвестиция: Служителите ще могат да избират в кои инвестиционни инструменти да инвестират спестяванията си.



Правото за излизане от системата ще бъде ограничено до 10 години.



Право на частично теглене ще бъде предоставено при извънредни обстоятелства, като бедствие, образование, покупка на жилище или военна служба.



При нормални обстоятелства спестяванията не могат да бъдат теглени, преди да са изминали 10 години.



Въпреки че в първите проекти това беше предмет на дебат, според действащата регулация обезщетението при прекратяване на трудовия договор няма да бъде включено в TES.



С други думи, съществуващите права на служителите за обезщетение при уволнение ще бъдат запазени.



Това ще осигури допълнителна възможност за заплащане след пенсиониране.



Това е по-изгодно от частните пенсии с държавната си вноска (1%) и подкрепата на работодателя (2%).



Благодарение на дългосрочните инвестиционни фондове, стойността на спестяванията може да се увеличи.



Задължителните удръжки от заплатите на служителите предизвикват спорове.



Недопускането на излизане преди края на 10 години е критикувано от гледна точка на ликвидността.



Има въпросителни относно това как ще функционира системата и каква ще бъде възвръщаемостта.