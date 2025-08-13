Новини
Милен Керемедчиев: Тръмп не може да прокара нито една от своите позиции, а Путин за 3 години не е мръднал
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:08Коментари (0)16
© Bulgaria ON AIR
Срещата между европейските лидери, Тръмп и Зеленски е панически организирана, среща за оставане в играта. Така бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев коментира провелите се днес разговори преди разговора на четири очи между Тръмп и Путин в Аляска.

"Намаляват очакванията срещата да бъде успешна. Това е първата среща, в която САЩ и Русия ще преговарят за Украйна. Имали сме 5 посещения на Уиткоф, които нямаха напредък. Тръмп заложи на двустранните отношения между него и Путин, той многократно искаше такава среща и най-накрая ще има прsк диалог. Лошата част е, че самата Украйна липсва", коментира Керемедчиев.

Той изтъкна, че американският президент продължава да променя позицията си на 180 градуса. 

"Той беше предприел ефективни стъпки Путин да се съгласи да седне на масата на преговорите, една от тях е вдигането на митата срещу Индия. Видяхме, че ефектт има - 7 от 8-те индийски компании, които купуваха руски петрол, спряха да го правят. Сега виждаме поставяне изцяло фокуса на Украйна. Тръмп да не може да прокара нито една от своите позиции, а Путин за 3 години не е мръднал и на милиметър от първоначалната си позиция, с която започна войната в Украйна", изтъкна гостът.

В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че в момента Русия е в по-изгодна позиция, тъй като напредва на фронта и завзема нови територии в Украйна.

"Путин показва, че не иска да спре бойните действия, защото има превес на бойното поле. Тръмп говори за спиране на бойните действия, че се губят човешки животи, Путин иска гаранциите за Русия Украйна да намали своята численост на въоръжените сили, да спре превъоръжаването си с модерни оръжия. Путин иска гаранции за сигурност, но не дава гаранции на Украйна", каза Милен Керемедчиев.

Отстъпки от Украйна

По думите му никой президент на Украйна не би се съгласил да даде част от територията на страната в замяна на мир: "Това може да доведе до много тежки последици в самата Украйна и опасност от гражданска война. Въоръжените сили, които губят своите братя всеки ден, ако бъдат предадени без битка тези територии, биха считани за предателство".

Очакванията на дипломата са войната Русия - Украйна да последва примера на други и от горещ да се превърне в замразен конфликт със спиране на бойните действия, а кой ще даде територии и по какъв начин ще бъдат признати ще са преговори, които могат да продължат десетилетия.

