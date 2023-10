Microsoft сключи най-голямата сделка в историята на гейминга

© ALAMY Microsoft получи зелена светлина да купи производителя на Call of Duty и World of Warcraft за 69 млрд. долара.



Ревизираната оферта на Microsoft за закупуване на Activision Blizzard, създател на Call of Duty, World of Warcraft и други популярни игри, беше одобрена от Органа за конкуренция и пазари на Обединеното кралство. По този начин е премахната и последната пречка пред приключването на сделката, оценена на 69 млрд. долара.



Органът за защита на конкуренцията заяви, че сделката е отговорила на опасенията, след като бе блокирана първоначалната оферта. Зелената светлина бележи кулминацията на почти двугодишна борба за осигуряване на най-голямото поглъщане в игралната индустрия.



Въпреки одобрението на поглъщането, Органът за защита на конкуренцията критикува поведението на Microsoft.



"Новите условия на сделката няма да позволят на Microsoft да ограничи конкуренцията в игрите в момент, когато този пазар едва набира скорост, и ще поддържа конкурентни цени и услуги за британските потребители“, се казва в съобщение на регулатора.



Съгласно преработената сделка Microsoft ще прехвърли правата за разпространение на игрите на Activision на конзоли и компютри в облака на френския издател на видеоигри Ubisoft.



Въпреки че е направена отстъпка, Microsoft все още ще контролира игри като Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush, които ще осигурят на фирмата огромни приходи.



Microsoft се съгласи да закупи Activision Blizzard за 68,7 млрд. долара през януари 2022 г. Тази сделка повдигна много въпроси сред регулаторите – преди всичко те бяха загрижени за наличността на игри Activision за конкурентите на Microsoft на пазара за услуги за стрийминг на игри. Федералната търговска комисия на САЩ се противопостави на сделката. По-късно обаче американски съд я разреши, отказвайки да подкрепи искането на регулатора.



Европейската комисия също вече одобри сделката – тя беше доволна от предложението на Microsoft да сключи лицензионни споразумения за игри на Activision с други услуги за игри.



В резултат британският регулатор се оказа единствената пречка пред сделката. През април той я блокира. Оттогава Microsoft се опита да промени условията си, за да премахне претенциите на надзорния орган. Настоящият вариант беше разработен през август, а в края на септември регулаторът даде предварително съгласие за сделката, писа bTV.