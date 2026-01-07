ЗАРЕЖДАНЕ...
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
"Това е предложение, което показва, че гласът на Гърция в Европа се чува по-силно и по-ясно“, каза Мицотакис в публикация в социалните мрежи, цитирина от eKathimerini.
"Ние продължаваме последователно да подкрепяме силна Обща селскостопанска политика за 2028-2034 г. За нас настоящето и бъдещето на първичния сектор е национален приоритет“, допълни още той.
Очаква се правителството на Мицотакис да разкрие предложените от него мерки в опит да сложи край на едномесечната безизходица с гръцките фермери, протестиращи срещу забавените плащания на субсидии от ЕС.
Междувременно прокурорът от Върховния съд на Гърция призова местните прокурори да се намесят незабавно в случаи, включващи затваряне на пътища и блокади на магистрали, организирани от протестиращите фермери и животновъди.
