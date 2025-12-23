Сподели close
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви, че правителството "няма да се поддаде на изнудване" от фермерите, които вече почти месец протестират заради забавени плащания на субсидии от ЕС и нарастващите производствени разходи, пише ekathimerini. 

Фермерите продължават да блокират основни магистрали в страната преди празничното изселване, като обаче властите предложиха и алтернативни маршрути.

Някои фермерски групи обявиха, че ще разблокират магистралите от вторник до петък, за да улеснят коледните пътувания, преди да преосмислят действията си преди Нова година.

"Времето за споделена отговорност към обществото. Нашите съграждани не трябва да страдат, нито да рискуват пътнотранспортни произшествия. Пътната полиция ще има първата дума", каза Мицотакис. 

"На тези, които предпочитат парадокса да правят твърдения и да не влизат в диалог, отговаряме, че правителството няма да се поддаде на изнудване", добави той. 

 