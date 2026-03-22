Мицотакис: Европа трябва да е подготвена в случай на атака
Мицотакис посочи солидарността, проявена от Гърция и други държави-членки на ЕС към Кипър, като доказателство, че Европа може да действа сплотено.
''Но само единството не е достатъчно'', предупреди той, подчертавайки необходимостта от конкретна пътна карта за бърз и ефективен отговор на потенциални заплахи.
''Нуждаем се от ясна и действена пътна карта в случай, че европейска територия бъде атакувана'', подчерта Мицотакис, като същевременно спомена и гръцката ракетна батарея ''Пейтриът'', разположена в Саудитска Арабия от 2021 г. за защита на критична инфраструктура, като част от двустранното им стратегическо сътрудничество.
''Гърция продължава да действа отговорно, укрепвайки стабилността и сигурността в региона'', добави той.
Мицотакис заключи, че продължаващото геополитическо напрежение в Близкия изток не е ''далечна криза'' и напомня, че то вече е причинило силен енергиен шок, с преки последици за милиони домакинствата и бизнеси в цяла Европа.
Още по темата
Британски министър: Великобритания не вижда доказателства, че Иран може да атакува Европа с ракети
14:14
Арагчи: Решението на Стармър да разреши на САЩ, да използват британските бази за атаки по Иран, може да изложи на риск Великобритания
21.03
Моджтаба Хаменей с обръщение по случай Персийската Нова година: САЩ и Израел сгрешиха, като си помислиха, че Иран ще се срине
20.03
