МКД.
"Някой може да се намокри под дъжда навън и това може да се представи като хибридна атака от страна на правителството, което би застрашило процеса на интеграция. Ако някой реши да се самонарани и го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос. Вижте, не очаквайте да ни постелят червен килим, не очаквайте, че няма да има "строителство" и "инженеринг", свикнали сме с това. Между другото, вчера имах консултации и категорично отричам, че е била извършена каквато и да е атака срещу човека, когото споменахте", заявява Мицкоски.
Министерството на вътрешните работи на РСМ обяви вчера, че работи по случай, докладван от журналиста и публицист Владимир Перев, който съобщава, че е бил обект на словесна и физическа атака от неизвестно лице в Скопие.
В колонка, публикувана в портала Tribuna.mk, Перев съобщава, че е бил нападнат от мъж на около 40 години, който чакал на опашка с него на касата в супермаркет. Нападението, твърди той, е било мотивирано от принадлежността му към българската общност, припомня медията.
Инцидентът е станал в петък, а полицията обяви, че предприема мерки за изясняване на случая.
Българското външно министерство отправи искане към компетентните органи в Северна Македония да предприемат "своевременни и ефикасни мерки за разследване и правосъдие".
