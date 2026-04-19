Леко съм разочарован от ниската избирателна активност на македонските българи, защото само 250 македонски българи са заинтересовани да участват в тези избори от около 200 000 души. Това заяви премиерът на РСМ Християн Мицкоски, цитиран от МКД.

Премиерът на РСМ каза още, че очаква българските граждани на днешните парламентарни избори да изберат министър-председател, който ще бъде "настроен, фокусиран върху добросъседските отношения, а не върху двустранните въпроси, и отдаден на фундаменталните европейски ценности".

"Очаквам гражданите на България, които гласуват в България, да изберат министър-председател, който ще бъде ясно проевропейски настроен, ориентиран към по-добро съседство, който вместо на двустранни въпроси ще се посвети на истинските европейски фундаментални ценности, определени от Аденауер, Шуман и Де Гаспер отдавна, и че като държава-членка на ЕС ще бъде истински промоутър на Копенхагенските критерии, а не на двустранни спорове, които сега трябва да дадат отговори на въпроси, които са от Средновековието“, каза Мицкоски на пресконференция, отговаряйки на журналистически въпрос относно очакванията от парламентарните избори в България.