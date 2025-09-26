Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мицкоски: България продължава да възпрепятства започването на преговори за членство в ЕС
Автор: Емануела Вилизарова 18:00Коментари (0)78
©
Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски днес заяви, че правителството няма намерение да обсъжда конституционни промени, докато страната не получи конкретни и ясни гаранции за продължаване на европейската интеграция.

"Не ми минава през ума да мисля за конституционни промени, докато няма кристално ясни гаранции. Северна Македония изпълнява своите задължения, но не виждам същото от източния ни съсед“, подчерта Мицкоски, визирайки България.

По думите му, процесът на преговори с Европейския съюз не може да бъде еднопосочен, предава makfax. Той настоя Брюксел да бъде по-активен и да изиска от София спазване на поетите ангажименти, тъй като блокадата не може да тежи само върху Скопие.

Мицкоски обвини България, че продължава да възпрепятства започването на преговори за членство, въпреки че Северна Македония вече е направила значителни отстъпки.

"Не може само ние да плащаме цената, а другата страна да не поема никаква отговорност“, заяви премиерът.

В изказването си той отправи и остри критики към опозиционната партия СДСМ, която според него е отслабвала позициите на държавата и е "разпродавала националните интереси“ в годините на управление.

Конституционните промени са ключово условие, поставено от България, за започване на реалните преговори за членство в ЕС. Те предвиждат вписване на българите като държавнотворен народ в македонската конституция. Мицкоски обаче е категоричен, че без реципрочност от София и конкретни гаранции от Брюксел, правителството няма да предприеме тази стъпка.

Още по темата: общо новини по темата: 264
19.09.2025 Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
04.09.2025 Желязков и Коща се обединиха: Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредне в преговорите
03.09.2025 Доц. Наум Кайчев: Правителството в Северна Македония очевидно не желае реална интеграция в ЕС 
02.09.2025 Външният министър: Очакваме РС Македония да изпълнява ангажиментите си, не е възможна промяна на договорения европейски консенсус
31.08.2025 Урсула фон дер Лайен на въпрос относно Северна Македония и ЕС: Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати
01.08.2025 Жена евродепутат от Гърция, която се определя като македонка: Българите са прави! Хората в Скопие говорят български!
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
Актуални теми
Огромен пожар край Илинденци
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе
Отношенията София-Скопие
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: