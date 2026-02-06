ЗАРЕЖДАНЕ...
Мицкоски: Ако ЕС гарантира нашата идентичност, нека я потвърди с решение
©
По негови думи страната е готова да спазва поетите международни задължения, но той очаква същото и от съседите си и от Европейския съюз. Мицкоски призова за реципрочност при зачитането на правата, като конкретно посочи задълженията на България да спазва решенията на Съда по правата на човека в Страсбург.
"Изискваме България да е наясно със задълженията, които някои от правителства й са поели. Ако правителството на нашия източен съсед е поело задължение, като е подписало и ратифицирало резолюции, конвенции за защита на правата на човека, спазва решения на Страсбургския съд по правата на човека и т.н., това, което очакваме, е те да ги спазват. А това е да се позволи на македонската общност да се регистрира като организация, в която може да взаимодейства културно и образователно; тази общност да има свой представител в Министерския съвет за правата на малцинствата, който функционира в рамките на правителството на нашия източен съсед. Това е принципна позиция“, обясни той.
Премиерът на РСМ допълни, че е разговарял с представители на международната общност, които са ги уверили, че ЕС признава македонската идентичност. Той заяви, че тези уверения трябва да бъдат официализирани чрез заключение на Съвета на ЕС.
Още по темата
/
Опозицията в РСМ: Мицкоски започна спорове със съседите ни поради вътрешна кампания и постави страната в дипломатическа изолация
24.01
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
Костадинов за нападението над българското посолство в Скопие: Къде е реакцията на нашите партньори?
11.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
Посолството на България в Скопие след нападението: Липсата на наказания насърчава извършителите!
11.01
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Още от категорията
/
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
09:32
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
05.02
ЕКП се зае с проблемите на работниците в пек и студ: Когато температурите надвишат 38°C, злополуките са между 10–15% по-вероятни
05.02
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на "силите" на Европа
05.02
Украйна атакува "инфантилния" президентът на ФИФА за това, че обмисля отмяна на санкциите срещу руските спортисти
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
ЕКП се зае с проблемите на работниците в пек и студ: Когато темпе...
17:00 / 05.02.2026
Посланикът на ЕС в РСМ: Пътят на Скопие е ясно определен - консти...
12:39 / 05.02.2026
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгие...
11:10 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.