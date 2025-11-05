ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Международният анализатор Огнян Дъскарев: Победата на Мандани е отлична новина за Тръмп
"Антисемит и антиционист, Зоран Мамдани остро критикува политиката на Израел и многократно е изразявал мнението си, че не подкрепя правото на Израел да съществува като държава, защото "не приема причината за съществуването на която и да е държава на основата на раса или религия“, като характеризира действията на Израел в Газа като "геноцид и апартейд“, обясни анализаторът и припомни, че едно от предизборните обещания на новоизбрания кмет е да арестува израелския премиер, ако стъпи в Ню Йорк.
Мамдани признава, че е демократичен социалист, член на най-крайно лявото крило на Демократическата партия, и предвижда доста крайни реформи в управлението на града, като освобождаването и превъзпитаването на 7 000 затворника, както и закриването на полицейски отдел, занимаващ се с разкриване на престъпления с твърдението, че е расистки, за което е принуден да се извини. Абсолютно нереалистичните му обещания според Дъскарев ще принудят много хора да напуснат Ню Йорк.
Ню Джърси е другият абсолютно ляв щат, в който десен кандидат не би имал никакъв шанс, посочи още експертът. А във Вирджиния губернаторът, който си отива, беше от Републиканската партия, а сега изборите спечели кандидатката на левицата, същото, което се случи и в Ню Джърси. "Това ще даде вятър в платната на левицата, които едва са се съвзели от много тежката загуба, която им нанесе Тръмп преди една година,“ каза гостът и допълни, че американският президент вече обяви, че ще прекрати федералното финансиране на Ню Йорк.
"Победата на Мандани е отлична новина за Тръмп и за десницата, защото това означава, че Демократическата партия минава рязко наляво, а това увеличава шансовете на демократите и на Тръмп да спечелят междинните избори догодина.“ Това ще допринесе според Дъскарев за обединението на десницата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: