Международният анализатор Огнян Дъскарев: Победата на Мандани е отлична новина за Тръмп
Автор: Цоня Събчева 21:53Коментари (0)49
© Фокус
Няма никаква изненада в избора на левите кандидати на Демократическата партия в ключовите американски щати Вирджиния, Ню Джърси и Калифорния за разлика от избора на ислямския комунист Зоран Мамдани за кмет на най-големия американски град Ню Йорк. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ международният анализатор Огнян Дъскарев.

"Антисемит и антиционист, Зоран Мамдани остро критикува политиката на Израел и многократно е изразявал мнението си, че не подкрепя правото на Израел да съществува като държава, защото "не приема причината за съществуването на която и да е държава на основата на раса или религия“, като характеризира действията на Израел в Газа като "геноцид и апартейд“, обясни анализаторът и припомни, че едно от предизборните обещания на новоизбрания кмет е да арестува израелския премиер, ако стъпи в Ню Йорк.

Мамдани признава, че е демократичен социалист, член на най-крайно лявото крило на Демократическата партия, и предвижда доста крайни реформи в управлението на града, като освобождаването и превъзпитаването на 7 000 затворника, както и закриването на полицейски отдел, занимаващ се с разкриване на престъпления с твърдението, че е расистки, за което е принуден да се извини. Абсолютно нереалистичните му обещания според Дъскарев ще принудят много хора да напуснат Ню Йорк.

Ню Джърси е другият абсолютно ляв щат, в който десен кандидат не би имал никакъв шанс, посочи още експертът. А във Вирджиния губернаторът, който си отива, беше от Републиканската партия, а сега изборите спечели кандидатката на левицата, същото, което се случи и в Ню Джърси. "Това ще даде вятър в платната на левицата, които едва са се съвзели от много тежката загуба, която им нанесе Тръмп преди една година,“ каза гостът и допълни, че американският президент вече обяви, че ще прекрати федералното финансиране на Ню Йорк.

"Победата на Мандани е отлична новина за Тръмп и за десницата, защото това означава, че Демократическата партия минава рязко наляво, а това увеличава шансовете на демократите и на Тръмп да спечелят междинните избори догодина.“ Това ще допринесе според Дъскарев за обединението на десницата.

Още по темата: общо новини по темата: 554
03.11.2025 Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
31.10.2025 Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХАМАС на израелските власти
27.10.2025 Четирима българи се явят на съд в Париж по делото "Червените ръце"
18.10.2025 Посланикът на Израел: Никога няма да допуснем втори 7 октомври
18.10.2025 Посланикът на Израел в България: Първата стъпка към траен мир в Близкия изток е нарушена от "Хамас"
18.10.2025 24-годишна българка: Няма да спрем да изпращаме лодки, докато блокадата не бъде вдигната
