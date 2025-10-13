Международен анализатор: Първата фаза на освобождаване на заложниците от ХАМАС не е гаранция за продължителен мир

© NOVA След като Израел и ХАМАС се споразумяха за мир и освобождаване на израелските заложници - колко дълго ще продължи спирането на огъня в Газа?



"Със сигурност, осъществяването на първата фаза от плана на американския президент е важна стъпка в правилната посока. Тя разрешава някои, макар и не всички, от проблемите. Това, което трябва да се случи, включително и днес, е освобождаването на част от заложниците и палестинските затворници. Израелските отбранителни сили вече са преустановили бойните действия срещу ХАМАС в Ивицата Газа", заяви международният анализатор Мартин Табаков пред NOVA.



По думите му освобождаването на първите заложници и навлизането на хуманитарна помощ в палестинския анклав на този етап "не звучи много обнадеждаващо".



"Първата фаза сама по себе си не е гаранция за продължителен мир. Предстоят тежки преговори по ключови и много трудни въпроси. Два са основните проблеми. А именно, че Израел няма гаранция, че ХАМАС ще се разоръжи. Освен това организацията няма гаранция, че израелските сили ще се изтеглят окончателно от анклава", обясни той.



Табаков подчерта, че без ясни ангажименти и от двете страни, процесът може да се забави или изцяло да спре.



Според него разоръжаването на палестинското ислямското движение е изключително трудно. "Никой не вярва, че тези хора – терористи по същество, ще се пенсионират и ще заживеят спокойно. Все още са в Газа, особено военното крило на групировката. Политическото крило е базирано в Катар – основно в Доха", заяви международният анализатор.



"Част от преговорите сега са какво да се прави с тях. Израел предлага амнистия – евентуално, ако напуснат Газа. Но ХАМАС заявяват, че биха предали оръжието си само при създаването на легитимна палестинска държава. Това е отлагане във времето, а не конкретен ангажимент", допълни той.



Табаков подчерта, че Ивицата Газа е в пъти по-унищожена след тази двугодишна война, отколкото ХАМАС като организация. "Става дума за над 50 милиона тона руини – не битови отпадъци, а буквално срутени сгради и инфраструктура. Това няма как да се разчисти за десетилетия напред", каза анализаторът.



Според него, ако се стигне до втора и трета фаза на плана на Тръмп, ще трябват огромни инвестиции – не само финансови, но и политически. Ще трябва и форма на управление – например палестински кабинет от технократи под международен контрол. Но по-големият проблем е - кой ще контролира оръжията?



"Това изисква създаването на Международна сила за стабилност, както я наричат", обясни той.