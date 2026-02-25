Xinhua.
"Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Пекин в сряда, започвайки официално посещение в Китай, което ще продължи до четвъртък'', се казва в изявлението.
По време на настоящото си посещение германският канцлер ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин и премиера Ли Цян, за да обсъдят двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес.
Това е първото посещение на Мерц в Китай, откакто встъпи в длъжност като канцлер. Както съобщи по-рано китайското Министерство на търговията, той ще бъде придружен от висши ръководители от приблизително 30 водещи германски компании.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.