Меглена Кунева: Апетитът на Русия да управлява света се е върнал с голяма сила

© В очакване на срещата Тръмп - Путин, светът гледа към Аляска, а Европа застава зад Украйна, след като президентът Зеленски се оказва извън графика за срещите на американския президент тези дни. Днес европейските лидери ще говорят и с украинският държавен глава, и с американския.



"Много интересно е подбрано мястото Аляска. Премиерът на Русия каза още в началото, че Аляска е много хубаво място за среща, защото това е стара руска територия. На мен това не ми прозвуча като шега. Особено по отношение на среща на такова равнище да дадеш подобен сигнал означава, че апетитът да управляват света се е върнал с голяма сила и в този свят, в който можеш да нападнеш мирен съсед и да водиш война година след година не е нещо немислимо“, каза първият български еврокомисар и вече бивш посланик на Европейския съюз (ЕС) в Съвета на Европа Меглена Кунева пред bTV.



Драконови мерки в Аляска преди срещата на върха между Русия и САЩ



Според Кунева, има програма минимум и програма максимум, ако преговорите в Аляска започнат с добри намерения и от двете страни.



"Програмата минимум за успех е първо да се спре огънят, второ – да стане ясно, че Тръмп в този случай, след срещата му с ЕС и Зеленски, представлява една по-голяма група, отколкото просто неговата страна. Следващата стъпка е страните да се уговорят за бързи, систематични следващи срещи, да се направят работни групи и да започне изработването на мирно споразумение. Има и програма максимум – веднага да се споразумеят страните и веднага да започнат мирни преговори. Ако са били толкова успешни разговорите в Москва с Уиткоф това не е чак толкова немислимо, но не бих заложила на това“, коментира тя пред .



По думите на бившия еврокомисар за Европейския съюз е несъмнен успех, че на практика се връща като основен играч в темата.



"Това, което се случи с разговорите с ЕС в момента до голяма степен беше пробив от страна на Мерц. Мерц издържа една трудна среща с Тръмп, но с абсолютно достойнство. И първият човек, на който се обади Тръмп беше Мерц. Тръмп много повече предпочита да говори с отделните лидери, т.е. ЕС да не е едно цяло, отколкото да говори с целия ЕС. По-добре беше директно целият ЕС да бъде заедно с Тръмп, но крачка по крачка“, отбеляза Меглена Кунева.



За американския президент е ясно, че ако иска да пази своите съюзници, той трябва да се съобрази с тях, добави тя.