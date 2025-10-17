Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мегаскандал в Бъкингам. Принц Андрю се отказа от титлата си
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:53Коментари (0)35
©
Шок в Бъкингам! Братът на крал Чарлз официално се отказва от титлата си "херцог на Йорк“, след като отново попадна под светлината на прожекторите заради старите си връзки с осъдения за трафик на непълнолетни Джефри Епстийн.

"След разговор с краля и семейството ми решихме, че продължаващите обвинения срещу мен разсейват вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“, заяви принц Андрю в официално изявление, цитирано от BBC.

"Реших, както винаги, да поставя дълга към семейството и страната си на първо място. С одобрението на краля ще спра да използвам титлата си и всички почести, които са ми били дадени“, добави той.

Принцът, който преди пет години се оттегли от публичния живот, подчерта, че "категорично отрича всички обвинения“.

Припомняме, че Андрю е реагирал на доклада относно предполагаемата му сексуална среща с Вирджиния Джуфре, като е изпратил имейл на Джефри Епстийн с думите: "Ние сме заедно в това."

Разбира се, сега херцогът твърди, че никога не е срещал Вирджиния и настоява, че снимката, на която е заснет с ръка около кръста на тогава 17-годишното момиче, е фалшива, пише "Телеграф".

Вирджиния Джуфре се превърна в ключов разобличител на сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Това става ясно от нейни мемоари, които ще бъдат публикувани на 21 октомври посмъртно. 41-годишната Джуфре се самоуби през април в дома си в Австралия, отнасяйки много тайни от изпълнения си с предизвикателства живот.

Част от тях тя описва в книгата "Ничие момиче". "Гардиън" пусна откъс от мемоарите, в който тя обяснява как попада в света на големите пари и влияние.

В СПА центъра, в който работи, се запознава и с британската бизнес дама Гислейн Максуел, която я въвежда в развратния живот на финансиста Джефри Епстийн. Когато се срещат за първи път, Вирджиния още няма 17 г. Стои на рецепцията и чете книга за човешката анатомия, защото иска да стане масажистка в центъра, за да печели повече.

На 10 март 2001 г. тя е представена на принц Андрю в Лондон. Максуел ѝ купува специални дрехи за срещата с по-малкия брат на британския крал Чарлз III. Поръчва ѝ да направи за него всичко, което извършва за Епстийн. Андрю познава, че тя е на 17 г., казвайки: "Дъщерите ми са малко по-млади от теб".

След като напуска Епстийн, тя се установява в Австралия, където живее със съпруга си и трите си деца. Разкритията ѝ за сексуална експлоатация на малолетни, уязвими момичета от влиятелни хора предизвикват шумен съдебен процес. Докато чака приключването му, Епстийн се самоубива в затвора. Максуел обаче е осъдена на 20 г. лишаване от свобода. Тръмп отрича да е знаел нещо, даже заведе дело срещу американски вестник, който разкри, че е поддържал близки отношения с Епстийн.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Закупуване на самолети F-16
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: