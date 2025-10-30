Новини
Медведев и Тео Франкен успяха да замесят Селена Гомес в спора си за ядрено надмощие
Автор: Николина Александрова 16:48Коментари (0)34
Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен и бившият президент на Русия Дмитрий Медведев си размениха обиди по повод ядреното оръжие — и неочаквано в тази история бе "въвлечена" певицата Селена Гомес.

Както съобщи Politico, в началото на седмицата Франкен заяви в интервю за изданието HUMO, че НАТО ще "разруши Москва до основи", ако Русия нападне Брюксел.

Тези думи предизвикаха яростна реакция от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Медведев, който нарече белгийския министър "идиот“ и заплаши, че Белгия може да "изчезне“, ако Кремъл използва ново ядрено оръжие.

"Наскоро изпробвахме нашата суперторпеда "Посейдон“ — истинско оръжие за Съдния ден“, написа Медведев в X.

В отговор Франкен реши да се не с политическо, а с музикално послание. Той публикува пост в Instagram с надпис:

"Главният хулиган на Русия не спира да заплашва и да обижда“.

Към публикацията той добави фрагмент от песента на Селена Гомес "Calm Down“ ("Успокой се“).

Франкен пише:

"НАТО не е във война с Русия и не се стреми към това. Но принципът на ответния удар е непроменен от 76 години. Именно това имах предвид – и не се отказвам от думите си“.

